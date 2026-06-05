Matt Hunter revela el duro momento que lo llevó a rehabilitación: "Ahí encontré paz"

05 jun. 2026 - 21:00 hrs.

El cantante Matt Hunter sorprendió al sincerarse sobre uno de los periodos más difíciles de su vida. En una íntima conversación, el artista recordó cómo el éxito que alcanzó a temprana edad terminó impactando profundamente su salud mental y lo llevó a enfrentar problemas de consumo de sustancias.

Durante su participación en el podcast "Más que Titulares", el artista confesó que debió alejarse de la música por un tiempo para enfocarse completamente en su recuperación, proceso que describe como un punto de inflexión en su vida.

A sus 27 años, el intérprete de "Mi Señorita" asegura que hoy vive una etapa mucho más estable, marcada por el autocuidado y una nueva forma de entender tanto su carrera artística como su bienestar personal.

"Tuve que entrar a rehabilitación"

Durante la entrevista, el cantante relató que comenzó a consumir marihuana cuando tenía apenas 13 años, en medio de un entorno donde constantemente compartía con personas mayores debido a la fama que alcanzó siendo niño.

Según explicó, esa situación terminó afectando su salud emocional y aumentando los episodios de ansiedad. Con el paso de los años, experimentó con otras sustancias, escenario que terminó deteriorando aún más su bienestar psicológico.

"Tuve que alejarme un poco de la música porque tuve que entrar a rehabilitación por un tiempo, honestamente. Ahí fue donde encontré paz", confesó el artista.

La ansiedad que arrastra desde la infancia

Otro de los temas que abordó fue la ansiedad social que enfrenta actualmente. El cantante recordó que su adolescencia estuvo marcada por una exposición mediática poco habitual para alguien de su edad.

A los 12 años dejó el sistema escolar tradicional para dedicarse a proyectos televisivos y musicales, una experiencia que, según reconoce, tuvo consecuencias en su desarrollo social:"Yo perdí esa etapa entre los 12 y 18 años y eso me afectó socialmente como adulto", explicó.

Actualmente, el artista afirmó que continúa recibiendo tratamiento médico para enfrentar esta condición: "Ahora tengo ansiedad social y tomo medicamentos para eso", reveló, agregando que buscar ayuda profesional ha sido fundamental para mejorar su calidad de vida.

El mensaje que quiso transmitir

Lejos de esconder lo vivido, Matt Hunter aprovechó la instancia para entregar un mensaje sobre la importancia de pedir ayuda cuando se necesita.

"No hay que tener miedo en decir que necesito ayuda o buscar ayuda, no hay nada malo", señaló, destacando que encontrar el tratamiento adecuado fue un proceso que le tomó varios años.

Actualmente, asegura encontrarse en un momento de mayor tranquilidad, rodeado de personas que aportan positivamente a su vida y desarrollando nuevos proyectos musicales desde una perspectiva distinta.

"Ahora estoy bien, me cuido mucho. La salud mental es lo más importante (...) Estoy haciendo música desde un lugar de paz", concluyó.