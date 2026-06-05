Camila Andrade presenta a su pareja en románticas fotos en París: Seguidores lo compararon con Kaminski

05 jun. 2026 - 16:48 hrs.

Hay historias que primero se cuentan entre líneas. Una mano entrelazada, un rostro fuera de foco o una fotografía tomada desde lejos. Durante semanas, Camila Andrade había dejado ver señales de un nuevo amor, aunque todavía aún no revelaba un detalle importante: la identidad del hombre que la acompañaba.

Pero esa reserva terminó en medio de un romántico viaje por Europa. Desde París, Francia, la influencer y ex Miss Mundo Chile decidió compartir por primera vez fotografías junto a su pareja y revelar oficialmente quién es: el empresario Jorge Yungue.

La denominada “Ciudad del Amor” fue el escenario escogido para hacer pública esta etapa. Frente a la Torre Eiffel, durante una cita en las inmediaciones del Museo del Louvre e incluso a bordo del avión, Camila apareció sonriente junto a Yungue en una serie de imágenes publicadas en su cuenta de Instagram.

El amor que primero mantuvo en privado

La publicación llegó apenas una semana después de que Andrade hablara abiertamente sobre su situación amorosa. En una dinámica de preguntas y respuestas con seguidores, alguien decidió ir directo al punto.

“¿Estás en pareja, Cami?”, le consultaron.

“Sí, hace meses, muy feliz y tranquila. Viviendo un amor correspondido, maduro y privado”, respondió la comunicadora.

En aquella ocasión, acompañó sus palabras con una fotografía junto a su enamorado, aunque sin revelar completamente su identidad. El rostro de Jorge Yungue permanecía cubierto, lo que mantenía la relación lejos de la exposición pública.

Las fotos que confirmaron el romance

Siete días después, la historia tomó otro rumbo. Ya sin ocultar quién era el hombre que aparecía junto a ella, Camila compartió cinco postales del viaje por París, que mostraban distintos momentos junto al empresario.

Las imágenes rápidamente comenzaron a llenarse de reacciones positivas. “Qué bonito”, “me encanta verte feliz” y “lo mereces” fueron algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores en la publicación.

Sin embargo, entre los comentarios también aparecieron comparaciones con su relación pasada con Francisco Kaminski. Ese vínculo, marcado por polémicas, volvió a ser mencionado por algunos usuarios a raíz del nuevo romance.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cami Andrade (@cmiandrade)

Una nueva etapa sentimental

Más allá de las reacciones, las fotografías mostraron una nueva etapa personal para la influencer, quien hace solo días había definido este vínculo como un amor vivido desde la tranquilidad.

Así, lo que comenzó como una historia resguardada terminó transformándose en una romántica postal desde París, ciudad donde Camila Andrade decidió mostrar públicamente, y sin esconder rostros, su relación actual.

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