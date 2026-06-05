La nueva boda de la realeza británica: ¿Quién se casa y quiénes estarán invitados?

05 jun. 2026 - 17:45 hrs.

El mundo de la realeza se prepara para una de las celebraciones más esperadas de la temporada. Con los preparativos en marcha y la expectativa al máximo, las miradas no solo se centran en los detalles de la ceremonia privada o en el vestido de la novia, sino en un elemento que siempre despierta intriga y polémica en el entorno de la monarquía: la lista de invitados.

Aunque se espera un despliegue de figuras de primer nivel, las ausencias confirmadas han comenzado a robarse la atención de la prensa internacional.

La boda de Peter Phillips y Harriet Sperling: Los principales invitados

La esperada boda es entre Peter Phillips, el nieto mayor de la fallecida reina Isabel II, y su prometida, Harriet Sperling.

La pareja contraerá matrimonio en una ceremonia íntima en la iglesia de All Saints, en Kemble. A pesar de ser un evento de carácter privado, contará con la presencia de los miembros más importantes de la Firma, incluidos el rey Carlos III, la reina Camila y los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina.

No obstante, las restricciones aplicadas al listado oficial dejan en evidencia las profundas grietas que persisten en la institución.

Peter Phillips y Harriet Sperling / AFP

¿Quiénes no recibieron invitación?

Entre los nombres más comentados que no recibieron invitación destacan el príncipe Enrique y Meghan Markle. Según expertos en la realeza, el distanciamiento entre los primos ha sido definitivo en los últimos años y la falta de contacto regular facilitó la decisión de exclusión.

Además, la presencia de los duques de Sussex habría desviado la atención de los medios hacia las tensiones con el príncipe Guillermo, algo que el novio quería evitar a toda costa para garantizar la armonía en su día especial.

Por otro lado, Enrique y Meghan no son los únicos miembros de alto perfil marginados del festejo. El príncipe Andrés y su exesposa, Sarah Ferguson, tampoco forman parte de la selecta lista.

Fuentes del entorno de la pareja señalaron que su asistencia fue considerada "inapropiada" debido a los continuos escándalos que rodean al duque de York, concluyendo que su participación se habría convertido en una distracción masiva para el público y la prensa, alterando el verdadero propósito de la reunión familiar.

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