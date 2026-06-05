Quién es y qué edad tiene Raimundo "Rai" Cerda en ¿Volverías con tu ex? 2: el deportista que "cortó" sin explicaciones

05 jun. 2026 - 21:02 hrs.

Raimundo Cerda llega a Volverías con tu ex? 2, el nuevo reality de Mega grabado en Perú, en uno de los momentos más complejos de su vida personal. Deportista de alta exposición pública, su ingreso al encierro se produce justo cuando atraviesa un duelo sentimental por su reciente quiebre con Faloon Larraguibel. Y como si eso fuera poco, Rai debe enfrentar a Sofía Latorre, la expareja a quien dejó sin explicaciones en 2023.

¿Quién es Raimundo "Rai" Cerda?

Raimundo Cerda, conocido como "Rai", es un joven deportista y figura pública que ha ganado visibilidad tanto por su carrera como por su vida sentimental, constantemente expuesta en los medios. Su perfil en redes sociales y su presencia en el mundo del espectáculo lo convirtieron en uno de los nombres más comentados de su generación.

El quiebre con Faloon Larraguibel: el duelo reciente

Antes de entrar a ¿Volverías con tu ex? 2, Raimundo Cerda confirmó públicamente su quiebre con Faloon Larraguibel, con quien estuvo un año y medio en pareja. "Estoy en duelo en el amor", declaró el deportista, revelando que el proceso emocional es reciente y doloroso. Es desde esa vulnerabilidad que llega al reality de Mega.

La historia con Sofía Latorre: dos meses y un final sin explicaciones

En 2023, Rai Cerda y Sofía Latorre mantuvieron un romance de dos meses que terminó de manera abrupta cuando él ingresó a un encierro televisivo sin dar explicaciones. Mientras Sofía asegura que la relación tenía proyección, Cerda reconoce que prefirió dar un paso al costado por un proceso personal previo.

Una historia corta, pero con el suficiente peso emocional como para quedar inconclusa y ameritar un reencuentro en el reality de Mega.

Rai Cerda en Volverías con tu ex? 2

La dinámica de Raimundo Cerda en ¿Volverías con tu ex? 2 es la de alguien que llega con más preguntas que respuestas. En la selva amazónica de Tarapoto y luego en el encierro de Pachacamac, Lima, deberá convivir con Sofía Latorre y entregarle lo que nunca dio: una explicación.

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