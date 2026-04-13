Inspectora que sobrevivió a ataque en colegio de Calama fue dada de alta tras dos semanas en hospitalizada

13 abr. 2026 - 00:23 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este domingo, la familia de Haydée Moya Moya, una de las personas que resultó gravemente herida tras el ataque perpetrado por un estudiante en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, informó que la asistente de la educación fue dada de alta médica.

La mujer permanecía en riesgo vital luego del ataque registrado hace algunas semanas, hecho en el que otra inspectora perdió la vida. A través de un comunicado, su familia confirmó que Haydée ya se encuentra en su hogar, acompañada de sus seres queridos.

Haydée se encontraba siendo atendida por personal médico en el Hospital El Cobre, donde ingresó el pasado viernes 27 de marzo tras el ataque.

¿Qué dijo la familia de la inspectora dada de alta?

"Agradecemos sinceramente a todas las personas que dedicaron tiempo, preocupación, mensajes de apoyo y oraciones durante estos días. Estamos convencidos de que ese cariño y acompañamiento fueron una fuerza fundamental para que ella pudiera salir adelante", expresaron.

Agregaron que, "hoy comienza una nueva etapa: su proceso de recuperación y rehabilitación, debido a la complejidad de las múltiples heridas físicas y psicológicas ocasionadas por lo vivido. Sabemos que será un camino importante, pero también sabemos que estará bien".

"Expresamos un agradecimiento muy especial a todo el equipo médico, clínico y profesional del Hospital del Cobre por su atención, preocupación y dedicación absoluta. Su compromiso y humanidad hicieron posible que hoy nuestra madre esté en casa, tranquila y acompañada por su familia", señalaron.

Cabe recordar que el pasado 31 de marzo se decretó la prisión preventiva para Hernán Meneses, de 18 años de edad, tras ser acusado de asesinar a la inspectora María Victoria Reyes y herir a otras cuatro personas, entre las que se encuentra Haydée.