"Estoy preocupada porque es un niño": Madre de escolar que redujo al atacante en Calama pide que no lo tilden de "héroe"

31 mar. 2026 - 09:23 hrs.

La tragedia ocurrida el pasado viernes en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, en la ciudad de Calama, donde un estudiante de 18 años asesinó a una de las inspectoras, dejó en riesgo vital a otra y atacó a otros tres estudiantes, tuvo un insospechado protagonista.

Se trata de Esteban, adolescente del Segundo Medio C, quien fue el que redujo al asesino en el patio del colegio. Un video difundido por 24 Horas dio cuenta del momento exacto en que el joven tackleó al atacante armado, mientras el resto de sus compañeros llegaron segundos después para ayudarlo.

A pesar de la heroica acción, que probablemente salvó varias vidas, la madre de Esteban aseguró que no quiere que tilden a su hijo de "héroe" y relató detalles inéditos de lo vivido esa trágica jornada escolar.

"Estoy preocupada porque él es un niño"

En conversación con Las Últimas Noticias, Leticia, madre de Esteban, contó que su hijo y el resto de su curso estaban en clases de música en el patio del colegio, cuando escucharon gritos desde uno de los baños, donde dos inspectoras fueron atacadas: María Victoria Reyes, quien fue asesinada; y Haydée Moya, que está hospitalizada está grave.

A los pocos segundos, el agresor salió al patio y agredió a dos de los mejores amigos de Esteban: Renato, que está en riesgo vital, y Leandro, que terminó con una estocada en la espalda y un corte en el brazo. Esteban decidió actuar y redujo al atacante.

A pesar de ello, su madre reveló: "Como mamá estoy preocupada porque él es un niño y si lo empiezan a calificar como héroe, tratar así, se puede confundir. Yo no quiero que después sienta la responsabilidad de andar rescatando personas, por eso trato de bajarle el perfil. Cuando le ponen un título así a una persona, sienten la responsabilidad de seguir cumpliendo esa misión".

Su hijo practica jiu jitsu

Leticia contó que su hijo practica el arte marcial del jiu jitsu hace un año en una academia, pero más que nada para hacer deporte, "no para andar guerreando por la vida".

Sin embargo, explicó que su hijo juntó valor en ese momento porque "ver a su amigo desangrarse lo hizo actuar, como lo haría cualquier niño (...). Vio a su amigo en peligro y tocó que justo tenía algunas habilidades deportivas de jiu jitsu, de defensa personal. Nada más. El concepto de héroe es mucha responsabilidad para un niño y yo quiero que él siga desarrollándose como niño".

Para cerrar, la mujer afirmó que su hijo está tranquilo y estable tras lo sucedido, aunque "está esperando que su amigo Renato se sane pronto, para poder abrazarlo".

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