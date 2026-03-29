"La inspectora lo fue a buscar a la sala y él no había llegado": Compañero de atacante de Calama recuerda el día del crimen

29 mar. 2026 - 20:38 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la conmoción por el asesinato de la inspectora María Victoria Reyes (59) del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, Meganoticias conversó en exclusiva con un compañero de Hernán Meneses (18), imputado como autor del ataque ocurrido el pasado viernes.

El joven —que quiso resguardar su identidad— fue entrevistado por el periodista Matías Jeanneret, a quien le relató el modo de ser de Meneses y cómo se vivió el día del fatal crimen.

"Era una persona muy callada"

El estudiante, que era compañero de Meneses desde al menos 1° Medio, lo describió como "una persona muy callada, muy para adentro, muy tranquila. Siempre te saludaba y era lo máximo que le podías escuchar en el día".

Pese a esto, señaló que era un joven al que "le iba bien en clases" y que sus amigos "siempre lo intentaron incluir en su grupo (...) Jugaba a veces a la pelota con nosotros".

Una de las hipótesis que se barajan como motivo del crimen es alguna situación de convivencia escolar; sin embargo, el entrevistado de Mega aseguró que "por parte de nuestro curso nunca hubo bullying (...), siempre lo incluimos en todo lo que se podía".

"Les dice a los niños que se vayan o les iba a pasar algo"

Sobre el pasado viernes, recordó que su compañero "llegó súper bien" y vestido de negro, pero que "la inspectora lo fue a buscar a la sala y él no había llegado, estaba perdiendo clases, había llegado tarde".

"Después creo que se fue al baño, todo en horario de clases. Se fue al baño y a unos niños que estaban ahí, la inspectora les dijo si podían ver si es que estaba bien, porque se estaba demorando mucho en el baño", agregó.

Tras esto, indicó que "el Hernán les dice a los niños que se vayan o si no les iba a pasar algo" justo momentos antes de que se produjera el mortal ataque.

Según pudo ver en un registro de video, Meneses "le rocía gas pimienta en la cara a María Victoria y la mata al tiro. Los niños, habrán pasado dijeron como un minuto, se dieron vuelta y la inspectora ya estaba muerta".

Fue aquí cuando estos mismos estudiantes intentaron reducirlo, con dos de ellos saliendo heridos y un tercero que resultó con rasguños: "Fue todo muy rápido, muy raro y más de él, que yo creo que nadie se lo esperaba".

"Nadie sabía lo que había pasado bien, dijeron que había pasado algo grave, pero encerraron a todos en la sala y, claro, nadie entendía nada", añadió respecto a los momentos posteriores al crimen.

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