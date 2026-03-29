Delincuentes cometen robo con intimidación y encerrona en comunas de Santiago: Tenían elementos que simulaban ser de Gendarmería

29 mar. 2026 - 08:46 hrs.

¿Qué pasó?

Un robo con intimidación se registró durante la noche del sábado en la comuna de San Ramón, en la Región Metropolitana, luego de que tres sujetos que se desplazaban en un vehículo abordaran a una mujer para sustraerle su teléfono celular.

Los delincuentes se encontraban premunidos con armas de fuego y, tras intimidar a la mujer, huyeron del lugar. Posteriormente, la víctima realizó la denuncia ante Carabineros y logró rastrear su teléfono celular, cuya ubicación correspondía a la comuna de Quinta Normal.

¿Qué informó Carabineros?

Con los antecedentes entregados, los uniformados se trasladaron hasta Quinta Normal, donde personal policial verificó que los sujetos intentaron cometer una encerrona. Las víctimas de este segundo hecho, para evitar el robo de su vehículo, colisionaron contra el móvil en el que se desplazaban los antisociales.

Luego del impacto, dos de los tres sujetos descendieron del automóvil y huyeron a pie, no sin antes efectuar disparos contra las víctimas.

El teniente Manuel Narváez, de la Prefectura Santiago Occidente, explicó que "al descender Carabineros desde el vehículo policial, testigos del hecho indican a una persona que se encontraba en el lugar como uno de los autores de este intento de encerrona y autor de disparos en el lugar".

Producto de los disparos, el teniente Narváez informó que dos hombres de nacionalidad colombiana resultaron lesionados, quienes fueron trasladados hasta el Hospital San José, donde se encuentran fuera de riesgo vital.

Dos de los sujetos lograron huir, mientras que el tercero fue detenido por Carabineros. "Es una persona chilena, mayor de edad, quien mantiene un amplio prontuario policial", indicó la autoridad policial.

Al periciar el vehículo en el que se desplazaban los delincuentes, se verificó que portaban elementos que simulaban ser de una institución uniformada, atribuible a Gendarmería. Además, el móvil portaba una placa asociada a una unidad policial.

Por los antecedentes conocidos, no se descarta que los delincuentes se hicieran pasar por funcionarios para concretar los delitos. Por instrucciones del Ministerio Público, las diligencias fueron encargadas a la SIP de Carabineros, para luego ser tomadas por la BIRO de la PDI.

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