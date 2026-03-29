Hombre muere en La Granja tras recibir imapacto balístico en la cabeza al interior de su auto: Chocó contra una vivienda

29 mar. 2026 - 08:03 hrs.

¿Qué pasó?

Un homicidio se registró la noche del sábado pasado en la comuna de La Granja, en la Región Metropolitana, donde un hombre chileno recibió un impacto balístico que le provocó la muerte.

Según información preliminar entregada por la Fiscalía y la PDI, la víctima se encontraba al interior de su vehículo cuando fue abordada por al menos cuatro sujetos, quienes realizaron múltiples disparos. Uno de los proyectiles impactó al hombre en la cabeza, lo que provocó que perdiera el control del automóvil y colisionara contra un domicilio ubicado en la intersección de las calles Sofía Eastman de Hunneus y Las Tranqueras.

Una vez que el hombre impactó su vehículo contra el domicilio, descendió de el y se desplomó, falleciendo en el lugar de los hechos.

¿Qué informó la PDI y la Fiscalía?

El fiscal ECOH Marcelo Soto entregó detalles sobre la víctima y señaló que es "un ciudadano chileno de más de 30 años. Todavía no verificamos la existencia de antecedentes, pero aparentemente no los tiene".

"Los antecedentes con que contamos a la fecha son que se trata de una persona reconocida en el sector", agregó el persecutor.

Respecto a las pericias que han podido ser levantadas, el fiscal Soto enfatizó que "se encuentra en el lugar evidencia balística que está siendo examinada, además se está examinando la existencia de otra evidencia que da cuenta la participación de al menos cuatro sujetos".

Por su parte, el subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) Sur, dijo que "la víctima presenta solo un impacto balístico en la zona craneal. Ya tenemos antecedentes respecto a los sujetos, quienes están siendo individualizados".

"Estamos inspeccionando todo el sitio del suceso para ver si encontramos más evidencia", concluyó la autoridad de la PDI.

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