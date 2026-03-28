Rechazan preventiva para "Jauría del Biobío": Corte mantiene arresto domiciliario a imputados por crimen de Cristóbal Miranda

28 mar. 2026 - 18:45 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó el arresto domiciliario total y el arraigo nacional para cuatro presuntos miembros de la denominada "Jauría del Bíobío", quienes fueron imputados como "coautores del delito consumado de homicidio calificado" de Cristóbal Miranda.

Miranda —de 20 años— falleció tres días después de haber recibido una brutal golpiza en una fiesta de Año Nuevo en la comuna de Talcahuano.

Rechazan prisión preventiva para "Jauría del Biobío"

Ayer viernes 27 de marzo, el Juzgado de Garantía de Concepción decretó el arresto domiciliario total y el arraigo nacional para Benjamín Ignacio Folch Friedl, Agustín Luciano Pezo Aguilera, León Agustín Flores Basáez y Frank Hengst Salas, por lo que la Fiscalía presentó una apelación para insistir con la prisión preventiva.

Si bien la Quinta Sala reconoce la existencia del delito investigado, la "calificación y grado de participación penal" de los imputados "debe ser determinada una vez concluida la investigación en la sede pertinente".

Por lo tanto, consideran que "la necesidad de cautela se satisface con las medidas personales impuestas y que fueron impugnadas únicamente por el ente persecutor, determinando entonces, además, que los fines del procedimiento se encuentran suficientemente garantizados con dichas medidas cautelares aplicadas a los encausados".

Con estos argumentos, la Corte de Apelaciones penquista desestimó la apelación del Ministerio Público y confirmó las cautelares impuestas el día viernes: "Dese inmediata orden de libertad a los referidos imputados si no estuvieren privados de ella por otra causa", ordenó el tribunal de alzada.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

Todo sobre Judicial