Cadena perpetua para hermanos Antihuén por el triple homicidio de carabineros en Cañete

26 mar. 2026 - 15:44 hrs.

¿Qué pasó?

El Tribunal Oral de Cañete sentenció este jueves a presidio perpetuo calificado a los hermanos Tomás, Felipe y Jefferson Antihuén Santi por el homicidio de tres carabineros, hecho ocurrido en esa comuna en 2024.

El crimen se registró la madrugada del 27 de abril, cuando los funcionarios Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal realizaban un control para verificar el cumplimiento de una medida cautelar en un domicilio rural.

Además, se condenó a Nicolás Rivas Paillao a 17 años de presidio mayor en su grado máximo, como autor colaborador del triple homicidio.

Otras sentencias a hermanos Antihuén por triple homicidio

La justicia también sentenció a los hermanos Antihuén a cinco años de presidio menor en su grado máximo por el delito de incendio.

Pero eso no fue todo. A cada uno de ellos se le sumaron años por tenencia ilegal de arma de fuego. Felipe recibió tres años de presidio menor en su grado máximo; Jefferson, cinco años de presidio mayor en su grado mínimo; y Tomás, 10 años de presidio mayor en su grado mínimo.

Crimen de tres carabineros

De acuerdo con el Ministerio Público, los uniformados fueron emboscados, ejecutados con sus propias armas y posteriormente quemados al interior del vehículo policial.

En su resolución, el tribunal estableció que los hermanos Antihuén Santi actuaron como autores ejecutores del crimen, mientras que Nicolás Rivas Paillao fue condenado en calidad de autor colaborador.

Esto implica que, según lo determinado en el juicio, Rivas facilitó los medios para concretar el delito o conocía los fines de los hermanos Antihuén, pero no participó directamente en la ejecución de los homicidios.