Pagó $2 millones por una exclusiva cafetería en Las Condes que se vendía por Mercado Libre: Terminó demandando por estafa

25 mar. 2026 - 20:35 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que parecía ser una gran oportunidad de negocio terminó en tribunales. Un hombre intentó comprar una cafetería ubicada en un exclusivo barrio de Las Condes a través de Mercado Libre, pero tras pagar cerca de $2 millones para "reservar", denunció que fue víctima de una estafa.

Según detalla la acción judicial interpuesta en el cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el comprador descubrió que el negocio no era realmente lo que le prometían, por lo que intentó pedir una devolución de dinero. Ante la negativa, llevó el caso a la justicia.

Un anuncio en Mercado Libre

De acuerdo a un artículo de The Clinic, el comprador encontró a fines de enero una publicación en Mercado Libre en la que se vendía, con derecho a llave, la cafetería "The Green Market Coffee", ubicada a pasos del Metro Manquehue.

El hombre se interesó en la oferta y los dueños de la cafetería le dijeron que tenían varios interesados, por lo que debía pagar una "reserva" de $2 millones.

El 27 de enero transfirió el dinero y a los pocos días recibió antecedentes contables y financieros del negocio. Su sorpresa fue grande cuando, tras la revisión de un contador, se detectaron pérdidas no informadas, antecedentes que no cuadraban y datos que no reflejaban la situación real del negocio.

Pidió la devolución

El comprador decidió cancelar la transacción y pidió la devolución de dinero, pero desde la cafetería se negaron, acusando que ya tenían un trato.

En consecuencia, el hombre demandó a los dueños de la cafetería por el delito de estafa, bajo el argumento de que le hicieron reservar mediante información falsa o engañosa.

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