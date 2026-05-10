Nuevo sismo se registró en la zona sur del país: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro de la réplica
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este domingo 10 de mayo se registró un sismo de magnitud 4,8 en la región de Biobío, cuando el reloj marcaba las 04:03 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 36 kilómetros al sur de Lebu, a 36 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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