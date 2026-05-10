Nuevo sismo se registró en la zona sur del país: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro de la réplica

10 may. 2026 - 04:13 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este domingo 10 de mayo se registró un sismo de magnitud 4,8 en la región de Biobío, cuando el reloj marcaba las 04:03 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 36 kilómetros al sur de Lebu, a 36 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.