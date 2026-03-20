En prisión preventiva quedan dos colombianos extraditados por crimen de hincha

20 mar. 2026 - 06:22 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía ECOH de Coquimbo formalizó a dos ciudadanos colombianos, extraditados desde Bogotá a Chile, imputados por participar en el homicidio de un simpatizante de un equipo fútbol ocurrido en abril de 2024 en esta ciudad puerto.

El hecho se produjo en calle Alberto Solari en medio de una riña entre connacionales que habían viajado para presenciar un partido internacional.

El homicidio del hincha

El fiscal del equipo ECOH, Nicolás Nicoreanu, relató que “unos ciudadanos colombianos se enfrascaron en una riña que terminó en el homicidio de la víctima, también de nacionalidad colombiana”.

La investigación, liderada por el sistema de análisis criminal y el equipo de crimen organizado y homicidios (SAC-ECOH), permitió identificar a los responsables y seguir su rastro fuera del país.

“Dos imputados que habían sido individualizados por la Policía de Investigaciones y por la Fiscalía SAC región de Coquimbo, habían hecho abandono del país y se les localizó en la ciudad de Bogotá, Colombia. Se solicitó su extradición y se hizo dicho trámite en el Juzgado de Garantía de La Serena y la Corte de Apelaciones de esa ciudad”, explicó Nicoreanu.

Extradición y prisión preventiva

Tras el procedimiento, ambos fueron trasladados a Chile y presentados ante el tribunal. “Fueron formalizados en presencia y ambos quedaron en prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad”, confirmó el fiscal.

La carpeta investigativa incluye diversos medios de prueba: “Hay testigos. La víctima viajaba con un amigo, personas que trabajaban en los alrededores del mall de La Serena, grabaciones proporcionadas por dicho centro comercial y reconocimientos parciales de estos imputados al ser interrogados por la Policía de Investigaciones”, detalló Nicoreanu.

El plazo de investigación quedó fijado en 70 días, periodo en el que se deberán completar las diligencias que permitan esclarecer definitivamente el crimen que conmocionó a la ciudad.