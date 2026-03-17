Le hicieron una encerrona para robarle un Porsche y la autopista deberá pagarle una indemnización: Estos son los motivos

17 mar. 2026 - 10:50 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a la Sociedad Concesionaria Autopista Nororiente a pagar una indemnización a una conductora que fue víctima de una violenta encerrona en el límite de las comunas de Huechuraba y Vitacura, Región Metropolitana.

"Déjame matarla, quiero ver correr sangre"

El delito ocurrió a las 16:56 horas del 20 de julio de 2024, cuando Carolina Pizarro —que estaba de cumpleaños— iba con una amiga en su vehículo marca Porsche Macan a la altura del enlace Centenario para tomar la radial Nororiente desde Américo Vespucio, según publicó Las Últimas Noticias.

En ese lugar, un auto se les cruzó y rápidamente y cinco adolescentes a rostro descubierto y armados, se lanzaron sobre ellas. Carolina se bajó del vehículo y entregó sus pertenencias, aunque su amiga de nacionalidad portuguesa, no familiarizada con las encerronas, pensó que las querían secuestrar y se aferró al auto.

"Déjame matarla, déjame matarla, que quiero ver correr sangre", escuchó Carolina mientras forcejeaban con los delincuentes, quienes incluso se pelearon por quién iba a ir manejando.

Finalmente, los sujetos se llevaron el Porsche y ellas quedaron a su merced en plena autopista. Una pareja que pasaba por el lugar las llevó a un punto S.O.S. de la autopista, sin embargo, no había nadie para socorrerlas.

En tanto, el auto apareció tres semanas después en la población La Legua, donde los delincuentes incluso publicaron su "hazaña" en redes sociales. Una vez que la PDI recuperó el vehículo, los sujetos intentaron robarlo nuevamente, "pero se equivocaron de casa y se metieron donde una vecina. Me empezaron a amenazar por teléfono", recordó Carolina, aunque finalmente no la siguieron acosando.

El fallo judicial

Por más de un año, Carolina luchó en la justicia para acreditar que la autopista no las auxilió después del robo y que incluso le cobraron las pasadas de tag que los delincuentes hicieron con su auto robado. Es más, cuando pidieron las cámaras de seguridad del asalto, los videos no estaban y tampoco tenían en sus registros el delito.

"Sabía que iba a ser un proceso largo y que gastaríamos más en un abogado que lo que me podrían indemnizar. Pero a la autopista le duele que la Corte estableció que incumplieron la Ley del Consumidor. Al pagar el tag, el usuario paga por un servicio y tiene derecho a que le brinden seguridad. Ese día no funcionó nada y nunca me dieron una disculpa, aún estoy con psicólogo", explicó en conversación con el citado medio.

En consecuencia, la Corte condenó a la Nororiente a pagar una multa a beneficio fiscal de 15 UTM ($1.048.335), además de $500 mil para Carolina y la misma cifra para su amiga. "La multa es irrisoria. Con este monto, hay cero incentivos para que las autopistas quieran invertir más en seguridad, pero me siento pagada por el fallo", cerró.

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