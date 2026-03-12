Inminente extradicion de exfrentista Galvarino Apablaza desde Argentina

12 mar. 2026 - 08:30 hrs.

¿Qué pasó?

Se espera que en las próximas horas se concrete la extradición de Galvarino Apablaza desde Argentina, luego que el gobierno trasandino firmara el acto administrativo que estaba pendiente para ponerla en marcha.

Apablaza, uno de los fundadores del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), es acusado del asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán en 1991 y del secuestro de Cristián Edwards.

Luego de ser trasladado a Chile en un avión de la PDI, el exguerrillero deberá ser presentado ante la ministra Paola Plaza, quien es la encargada de llevar el proceso en su contra.

Su extradición resulta significativa para el Presidente José Antonio Kast, ya que el próximo 1 de abril se cumplen 35 años del crimen de Guzmán, quien fue profesor del mandatario y figura clave en su ingreso a la UDI.

"Mataron en sus países, tienen que cumplir la pena en sus países"

"Hace un año y medio, siendo yo ministra de Seguridad Nacional, le sacamos a todos aquellos que eran pedidos requeridos por homicidios y asesinatos en sus países, incluyendo a Apablaza", señaló al Clarín la ahora senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Patricia Bullrich.

La exministra recalcó que Argentina "no puede ser una tierra que refugie a asesinos que mataron en sus países" y señaló que "este gobierno quiere que Apablaza y Bertulazzi sean extraditados como corresponde", agregando que si "mataron en sus países, tienen que cumplir la pena en sus países".

De acuerdo a lo consignado por el diario La Tercera, el nuevo ministro del Interior, Claudio Alvarado, aseguró que "este es un proceso de tramitación de larga data".

"Al parecer se acerca la opción real de que Apablaza pueda regresar a Chile por la vía de la extradición, asumir sus responsabilidades, enfrentar a los tribunales de justicia y someterse a la jurisdicción de nuestras leyes”, añadió.