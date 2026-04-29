Fin del paro de micros en Valparaíso: Gobierno logra acuerdo y servicios retoman operación este miércoles

29 abr. 2026 - 05:45 hrs.

¿Qué pasó?

El paro de micros que afectó a distintas comunas de la región de Valparaíso llegó a su fin luego de que representantes del gremio del transporte alcanzaran un acuerdo con el Gobierno durante la noche de este martes.

Tras la negociación, los recorridos comenzarán a retomar su operación habitual durante esta jornada de miércoles.

Acusaban retrasos en los pagos de subsidio

La paralización había generado complicaciones para miles de pasajeros en sectores como Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana, entre otras zonas del Gran Valparaíso. Durante la jornada de martes, los usuarios debieron buscar alternativas de traslado ante la baja circulación de buses.

La movilización fue impulsada por empresarios y conductores del transporte público, quienes acusaban el impacto del alza sostenida en el precio de los combustibles y retrasos en pagos asociados a subsidios destinados al sector.

El acuerdo se alcanzó tras una reunión entre dirigentes del gremio y autoridades del Ministerio de Transportes. Entre los compromisos adoptados, se encuentra agilizar trámites administrativos para avanzar en recursos pendientes para el rubro.

El presidente de la Confederación de Transporte Terrestre de la Región de Valparaíso, Óscar Cantero, explicó que, si bien no se obtuvo la totalidad de las demandas planteadas, sí hubo avances relevantes que permitieron deponer la paralización. En ese contexto, valoró la disposición al diálogo y la posibilidad de encauzar las soluciones solicitadas por el sector.

Con el fin de la protesta, se espera que durante este miércoles los servicios vuelvan progresivamente a la normalidad en la región. Las autoridades llamaron a la ciudadanía a informarse sobre la frecuencia de recorridos durante las primeras horas de la jornada, mientras se regulariza completamente la operación.

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