Temblor afecta a la zona norte del país: Revisa cuál fue la magnitud del sismo
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4,5 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 04:42 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 97 kilómetros al oeste de Pisagua, a 36 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.