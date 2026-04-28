Operación Rey David: Los nexos de Francisco Kaminski en medio de la investigación por lavado de activos

28 abr. 2026 - 21:24 hrs.

¿Qué pasó?

Pasadas las cinco de la mañana, personal de la Policía de Investigaciones llegó hasta el domicilio de Francisco Kaminski en la comuna de Las Condes. El procedimiento se enmarcó en la denominada “Operación Rey David”, una investigación por lavado de activos vinculada al narcotráfico que incluyó 26 allanamientos en distintas regiones del país.

La diligencia se originó a partir de antecedentes reunidos durante dos años por la PDI, en los que surgió el nombre del comunicador como una persona que podría aportar información relevante. “Dentro de esta investigación que ya lleva dos años por la PDI habría salido información respecto de algún grado de participación que pudiere haber tenido el señor Kaminski”, explicó el detective (r) Carlos Collao.

El vínculo con el “Rey David”

El foco de las diligencias estuvo en establecer la relación entre Kaminski y el líder de la organización investigada, conocido como el “Rey David”, vinculado a una automotora que habría sido utilizada para la comercialización de vehículos y el eventual lavado de activos.

Sobre ese nexo, el propio comunicador inicialmente señaló: “Yo no sé quién es el rey david”. Sin embargo, al profundizar en la consulta, reconoció haber tenido contacto con él. “Ah, David, sí, lo conozco”, afirmó.

En ese mismo contexto, descartó una relación laboral directa y detalló el vínculo que mantuvo con la automotora. “Cómo voy a trabajar con él si yo trabajo en otro rubro”, indicó, agregando que tuvieron “una relación comercial. Yo le compré un auto pero hay muchos amigos que le compraron un auto también”.

Relación comercial y programa de televisión

El nexo no solo se limitó a la compra de un vehículo. Kaminski explicó que la relación también se extendió a su trabajo en televisión, donde la empresa tuvo participación como auspiciadora.

“De un programa en La Red, que trabajé hace dos años y medio. Lo conocí a través de un amigo que me lo presentó y después me auspició el programa. Una buena relación y le mandé varios clientes, amigos”, sostuvo.

Detención y hallazgo en su domicilio

Durante el allanamiento, la PDI encontró marihuana y pastillas de Clotiazepam en el departamento del comunicador, lo que derivó en su traslado a un cuartel policial. Posteriormente, fue dejado en libertad durante la mañana.

Tras salir, se refirió a lo ocurrido y cuestionó el procedimiento. “Un clotiazepam y por 3.5 gramos de marihuana que me regaló un amigo cuando no podía dormir”, afirmó, agregando que “no sé qué buscaban pero dejaron la ca... No he dado declaración, no tengo idea por eso voy a hablar con un abogado porque no sé por qué lo hicieron, obvio que no corresponde”.

Carlos Collao explicó que "yo creo que ahí le ha jugado un poco en contra el pasado que él ha tenido al momento de encontrarse esta cantidad de droga que al final era bastante poco. Lo más probable que haya afectado el criterio del detective que estaba a cargo de la investigación".

Calidad de imputado y causa reservada

Pese a haber recuperado su libertad, la situación judicial de Kaminski quedó definida dentro de la investigación. Tras la audiencia correspondiente, se confirmó que mantiene la calidad de imputado en la causa.

En paralelo, la indagatoria fue declarada reservada por un plazo de 10 días, mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer los vínculos entre los distintos involucrados y el funcionamiento de la organización investigada.