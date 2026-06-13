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Temblor en la zona norte: Revisa el epicentro y magnitud reportados por Sismología

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, a las 14:38 horas, un temblor de magnitud 3.1 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 17 km al norte de Huasco, en la región de Atacama. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 64 km.

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Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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