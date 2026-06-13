Sismo en la zona centro norte del país: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro del temblor

13 jun. 2026 - 06:01 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este sábado 13 de junio se registró un sismo de magnitud 4,4 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 05:56 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 6 kilómetros al este de Mina Los Pelambres, a 97 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.