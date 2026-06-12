Temblor se registra en la zona norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

12 jun. 2026 - 18:07 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,1 se registró durante la tarde de este viernes 12 de junio en la zona norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 17:57 horas.

Según lo informado por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo 71 kilómetros al Norte de Mina La Escondida, en la región de Antofagasta. La profundidad fue de 112 kms.

Por el momento, desde Senapred no han alertado acerca de personas lesionadas o interrupción de servicios básicos a raíz del sismo.

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