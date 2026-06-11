SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras seguidilla de fuertes temblores en la Región de Atacama

11 jun. 2026 - 08:44 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la mañana de este jueves la posibilidad de un tsunami en las costas de nuestro país tras la seguidilla de fuertes sismos de magnitud 5,3, 5,4 y 5,7 en la zona norte.

¿Qué dijo el SHOA tras el fuerte temblor?

El organismo indicó que "las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el último temblor se registró a las 08:22 horas, con un epicentro a 48 km al oeste de Carrizal Bajo, en la región de Atacama, y una profundidad de 33 km.

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