Nuevo temblor se registra en la zona norte: Conoce la magnitud del sismo y su epicentro
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
La madrugada de este jueves 11 de junio, a las 02:05 horas, un temblor de magnitud 4,6 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 40 km al noroeste de Carrizal Bajo, en la región de Atacama, con una profundidad de 35,9 km.
Cabe destacar que a las 01:19 horas se registró un fuerte sismo de magnitud 5,3, a 42 km al noroeste de Carrizal Bajo y con una profundidad de 36,2 km.Ir a la siguiente nota
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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