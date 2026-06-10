Temblor en el norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

10 jun. 2026 - 17:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,5 se percibió en la tarde de este miércoles en la zona norte de Chile, justo cuando el reloj marcaba las 17:08 horas.

Según lo informado por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico, que en un primer momento fue fijado en 5,0 de magnitud, se produjo 67 kilómetros al este de Socaire, región de Antofagasta. La profundidad fue de 238 kms.

Por el momento, desde Senapred no han señalado personas lesionadas o interrupción de servicios básicos a raíz del movimiento telúrico.

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