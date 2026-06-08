Videos muestran colapso de edificios durante terremoto en Filipinas: Sismo dejó al menos 15 muertos y más de 100 heridos

08 jun. 2026 - 03:50 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos 15 personas murieron y más de 100 resultaron heridas tras el terremoto de magnitud 7,8 que azotó al sur de Filipinas este domingo.

El sismo provocó el colapso de varios edificios, lo que quedó registrado en algunos videos que de inmediato se viralizaron en redes sociales.

Las autoridades pidieron a pobladores de sectores costeros refugiarse en zonas elevadas ante el temor de posibles tsunamis. El sismo tuvo su epicentro a 24 kilómetros al oeste de la isla sureña de Mindanao.

Revisa videos del terremoto en Filipinas

Al menos 15 muertos y más de 100 heridos

Al menos 12 personas murieron en la región de Soccksargen, en Mindanao, indicó el director de la defensa civil regional, Rodrigo Sosmena, quien agregó que 129 personas resultaron heridas en la zona.

Otras tres muertes se registraron en la provincia de Davao Occidental, en la misma isla, según la agencia nacional de manejo de desastres.

"Varios edificios colapsaron, algunas casas también colapsaron", declaró el sargento Robert Dagon, de la policía de Ciudad General Santos.

El organismo de manejo de desastres de Filipinas dijo que "se están verificando" informes de más víctimas.

Colapso de edificios

El sismo tuvo su epicentro en el mar a 35 kilómetros de profundidad, cerca de Mindanao, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Una serie de poderosas réplicas sacudieron la zona unas dos horas después del primer sismo, la más fuerte de magnitud 6,5, según el USGS.

Videos subidos en Facebook mostraron un centro comercial desmoronándose en Ciudad General Santos, de 720.000 habitantes, mientras en otro video se ve el derrumbe del edificio de una escuela.