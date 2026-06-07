Temblor se registra en la zona norte: Conoce la magnitud y epicentro del sismo
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
La tarde de este 7 de junio, se registró un sismo de magnitud 3.7, a las 19:28, en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 81 km al este de Socaire en la región de Antofagasta, con una profundidad de 226 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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