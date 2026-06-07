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Temblor en Argentina se percibe en la zona norte: Esta fue la magnitud reportada por Sismología

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo, a las 09:57 horas, un temblor de magnitud 4.7 en Argentina se percibió en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 83 km al oeste de San Antonio de Los Cobres, en la frontera con la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 187 km.

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Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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