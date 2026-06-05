Temblores en Chile: cómo leer la escala, dónde revisar el epicentro y qué hacer si estás adentro

05 jun. 2026 - 22:02 hrs.

¿Por qué tiembla tanto en Chile?

Porque bajo el territorio chileno se produce la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. Ese proceso de una placa metiéndose debajo de la otra genera una enorme acumulación de energía que se libera periódicamente en forma de sismos. El terremoto más poderoso registrado en la historia ocurrió en Valdivia en 1960, con una magnitud de 9,5 grados.

¿Qué mide la escala de Richter?

La magnitud de un sismo mide la energía liberada en el foco del terremoto. Es una escala logarítmica, lo que significa que un sismo de magnitud 7 libera 32 veces más energía que uno de magnitud 6. En Chile, los sismos menores a 4,0 rara vez se sienten con intensidad. Los mayores a 6,5 pueden causar daños según la profundidad y la distancia al epicentro.

¿Qué es el epicentro?

El epicentro es el punto en la superficie terrestre ubicado directamente sobre el foco sísmico. La profundidad también importa: un sismo superficial se siente con más intensidad que uno profundo de igual magnitud, aunque este último puede afectar un área geográfica más amplia.

¿Dónde revisar en tiempo real?

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile publica todos los sismos en su sitio web y tiene una aplicación móvil. El SHOA (Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada) informa sobre alertas de tsunami a través de su sitio oficial.

¿Cómo activar la alerta de Google?

El denominado sistema Crisis Response, en conjunto con las Alertas de Terremoto de Android ofrecen un servicio gratuito para alertar a usuarios de todo el mundo antes de que se perciba el temblor.

En primera instancia, este servicio está disponible solo para usuarios con sistema operativo de Android. En esa misma línea, los celulares que tengan versiones de Android 12 en adelante podrán tener el sistema totalmente optimizado y de manera completa.

Para activar la alerta, sigue los siguientes pasos:

Ve a la Configuración de tu celular.

Busca y presiona la sección de Seguridad y emergencia.

Toca en Alerta de Terremotos y presiona el interruptor para activarla.

En algunos dispositivos, debes seleccionar también la opción "Enviar mensaje de emergencia".

¿Qué hacer durante un temblor?

Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer. Si estás adentro, quédate adentro. Si estás afuera, aléjate de edificios y cables eléctricos. No uses el ascensor. Si el movimiento es prolongado e intenso y estás cerca de la costa, aléjate del borde costero de inmediato sin esperar aviso oficial: ante un sismo fuerte, el movimiento mismo es la alerta de tsunami.

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