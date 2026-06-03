Temblor se percibe en la zona central: Esta fue la magnitud y epicentro del sismo

03 jun. 2026 - 18:45 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este miércoles 3 de junio se registró un sismo de magnitud 4,4 en la región de O'Higgins, cuando el reloj marcaba las 18:36 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 34 kilómetros al oeste de Navidad, a 10 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

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