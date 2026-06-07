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URGENTE: Señal en vivo: Ahora

SHOA descarta tsunami en las costas chilenas tras terremoto 8.2 en Filipinas

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo 7 de junio, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile a raíz del terremoto de magnitud 8.2 ocurrido 49 km al sur de General Santos en Filipinas.

¿Qué dijo el Senapred?

"SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", indicó el SHOA en su portal web.

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¿Cómo activar la alerta de terremotos de Google?

Primero, revise el tipo de software, teniendo en cuenta que solo está disponible en dispositivos con Android 12 u otras versiones posteriores.

Luego, deberás seguir estos pasos importantes:

  • Ingresa a la configuración de tu teléfono.
  • Presiona en "Seguridad y emergencia".
  • Ingresa al menú Alertas de terremoto y actívalas.
  • También puedes activar la opción "Enviar mensaje de emergencia".

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