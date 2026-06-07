SHOA descarta tsunami en las costas chilenas tras terremoto 8.2 en Filipinas
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La tarde de este domingo 7 de junio, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile a raíz del terremoto de magnitud 8.2 ocurrido 49 km al sur de General Santos en Filipinas.
¿Qué dijo el Senapred?
"SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", indicó el SHOA en su portal web.
#SenapredInforma #SHOA indica que sismo magnitud 8.2 localizado a 49 kilómetros al sur de General Santos, #Filipinas, NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.— SENAPRED (@Senapred) June 8, 2026
Más información en https://t.co/Opwl4MVE5k pic.twitter.com/ErW4sb7sB6
¿Cómo activar la alerta de terremotos de Google?
Primero, revise el tipo de software, teniendo en cuenta que solo está disponible en dispositivos con Android 12 u otras versiones posteriores.
Luego, deberás seguir estos pasos importantes:
- Ingresa a la configuración de tu teléfono.
- Presiona en "Seguridad y emergencia".
- Ingresa al menú Alertas de terremoto y actívalas.
- También puedes activar la opción "Enviar mensaje de emergencia".
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