Terremoto de magnitud 8.2 en Filipinas: SHOA informa que "se encuentra en evaluación": Posible tsunami en las costas de Chile
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este domingo se registró un terremoto de magnitud preliminar 8.2 localizado 49km al sur de General Santos en Filipinas.
Actualmente las caracteristicas del terremoto se encuentran en evaluación por parte del Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA).
Finalizado el proceso de análisis se entregará información sobre si existe una posible amenaza de tsunami para las costas de Chile
#SenapredInforma— SENAPRED (@Senapred) June 7, 2026
SHOA indica que las características del #Sismo magnitud 8.2 localizado a 49 kilómetros al sur de General Santos, #Filipinas, se encuentran en evaluación por parte del Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) y el #Shoa. Una vez finalizado el proceso de modelación y… pic.twitter.com/tctZ4nCdW0
Noticia en desarrollo...