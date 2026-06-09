Temblor se registra en la zona centro norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

09 jun. 2026 - 17:33 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,2 se registró en la tarde de este martes 9 de junio en la zona centro norte, cuando el reloj marcaba las 17:20 horas.

Según información del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo 15 kilómetros al Noroeste de Punitaqui, en la región de Coquimbo. Además, tuvo una profundidad de 47 kms.

Por el momento, desde Senapred no han informado acerca de personas lesionadas o interrupción de servicios a raíz del sismo.

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