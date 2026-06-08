Cuba es sacudida por un fuerte temblor: "Nunca había vivido algo así"

08 jun. 2026 - 16:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un fuerte sismo sacudió este lunes el oeste de Cuba, incluida La Habana, sin que hasta el momento se reporten víctimas ni daños, según las autoridades.

El temblor alcanzó una magnitud de 6,1 y se produjo a unos 100 kilómetros del extremo occidental de la isla, según el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS).

¿Qué dijeron las autoridades?

"No se reportan, hasta el momento, daños materiales ni víctimas", indicaron las autoridades, precisando que el sismo se sintió en toda la región occidental del país, con especial intensidad en las provincias de Pinar del Río y La Habana.

Periodistas de la agencia de noticias AFP en la capital cubana sintieron sacudidas durante unos 20 segundos que obligaron a los habitantes a salir de los edificios.

"Se movió bastante"

"Sentí que se movió la cama, se movió bastante, se movió mucho la litera donde estaba mi sobrina, nos asustamos", dijo a la AFP Caridad Fernández, una jubilada de 68 años que vive en Pinar del Río.

"Al principio solo me sentí mareada; no se me ocurrió que fuera un terremoto, nunca había vivido algo así", contó a la AFP Carmel Delgado, economista de 47 años en La Habana.

"Pero una vez que nos dimos cuenta de lo que podía ser, salimos rápido", añadió esta trabajadora de la capital, donde viven 1,7 millones de personas.

Las autoridades cubanas indicaron que el sismo fue percibido "en todo el oeste del país" y, según periodistas de la AFP, incluso en Florida, en el sureste de Estados Unidos.