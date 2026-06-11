Fuerte temblor de magnitud 5,3 se registra en la zona norte de Chile
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
La madrugada de este jueves 11 de junio, a las 01:19 horas, un temblor de magnitud 5,3 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 42 km al noroeste de Carrizal Bajo, en la región de Atacama, con una profundidad de 36,2 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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