Fuerte temblor de magnitud 5,3 se registra en la zona norte de Chile

11 jun. 2026 - 01:36 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este jueves 11 de junio, a las 01:19 horas, un temblor de magnitud 5,3 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 42 km al noroeste de Carrizal Bajo, en la región de Atacama, con una profundidad de 36,2 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor