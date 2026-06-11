SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras fuerte temblor de 5,3 en la región de Atacama

11 jun. 2026 - 01:44 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la madrugada de este jueves la posibilidad de un tsunami en las costas de nuestro país tras un fuerte sismo de magnitud 5,3 en la zona norte.

¿Qué dijo el SHOA tras el fuerte temblor?

El organismo indicó que "las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el temblor se registró a las 01:19 horas, con un epicentro a 42 km al noroeste de Carrizal Bajo, en la región de Atacama, y una profundidad de 36,2 km.

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