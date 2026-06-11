Fuerte temblor de magnitud 5,2 se registra frente a la costa de la zona sur del país
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
La madrugada de este jueves 11 de junio, a las 03:59 horas, un temblor de magnitud 5,2 se registró frente a la costa de la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 794 km al oeste de la Isla Guafo, en la región de Los Lagos, con una profundidad de 10 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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