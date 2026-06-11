Se registran tres fuertes temblores en 20 minutos en el norte del país: Revisa cuáles fueron las magnitudes

11 jun. 2026 - 08:42 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este jueves 11 de junio, se registraron tres temblores de fuerte intensidad en 20 minutos en el norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fueron los sismos?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, los tres temblores se registraron al noroeste de Carrizal Bajo, en la región de Atacama.

¿De cuánto fueron los sismos?

El primer sismo ocurrió a las 8:02 horas y alcanzó una magnitud de 4,4; el segundo fue a las 8:06 y marcó 5,4; mientras que a las 8:22 fue el más fuerte con una magnitud de 5,5.

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