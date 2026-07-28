PGU: ¿Qué grupo comenzará a recibir más de $250.000 desde septiembre?

28 jul. 2026 - 07:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) volverá a aumentar desde septiembre como parte de la implementación gradual de la reforma de pensiones.

Con este cambio, un nuevo grupo de beneficiarios accederá al incremento del aporte, mientras que durante 2027 están previstas nuevas alzas para ampliar la cobertura del beneficio.

¿Quiénes recibirán más de $250.000?

Desde septiembre, las personas de 75 años o más comenzarán a recibir una PGU de $250.275, siempre que hayan cumplido esa edad a más tardar el 30 de septiembre de 2026.

Este incremento corresponde a la segunda etapa de la implementación de la reforma previsional, que comenzó a regir en enero de este año y contempla un aumento gradual del beneficio según el tramo etario.

Se esperan nuevas alzas en 2027

La PGU volverá a incrementarse durante 2027 en dos oportunidades. La primera será en febrero, cuando el beneficio se reajuste de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La segunda alza está prevista para septiembre de 2027, fecha en la que las personas de 65 años o más accederán al monto máximo establecido por la reforma de pensiones.

¿Cómo acceder a la PGU?

Para obtener la Pensión Garantizada Universal, el Instituto de Previsión Social (IPS) exige cumplir los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más .

. No integrar el 10% más rico de la población .

. Contar con una pensión base inferior a $1.252.602, determinada por la Pensión Autofinanciada de Referencia (PAFE).

Acreditar residencia en Chile:

Por un período de al menos 20 años, continuos o discontinuos, desde que la persona cumplió 20 años. Haber residido en el país durante al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la solicitud.

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