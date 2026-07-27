Tres son irrenunciables: Estos son todos los feriados que quedan este 2026

27 jul. 2026 - 13:00 hrs.

El pasado jueves 16 de julio, fecha en la que se conmemoró el Día de la Virgen del Carmen, se registró el último feriado en nuestro país. Sin embargo, pronto tendremos un nuevo día para descansar.

Hasta ahora, han pasado ocho de los 16 festivos de 2026, por lo que aún quedan tres feriados irrenunciables y tres fines de semana largos.

¿Cuándo es el próximo feriado en Chile?

En lo que resta de julio no se registrarán nuevos feriados. El próximo será el sábado 15 de agosto, fecha en la que se conmemora la Asunción de la Virgen.

¿Cuáles son los feriados que quedan en 2026?

Así, solo restan 8 feriados en lo que queda de 2026, que son los siguientes:

Sábado 15 de agosto, Asunción de la Virgen.

Viernes 18 de septiembre, Independencia Nacional (irrenunciable).

Sábado 19 de septiembre, Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable).

Lunes 12 de octubre, Encuentro de Dos Mundos.

Sábado 31 de octubre, Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre, Navidad (irrenunciable).

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