Disparan a dos hombres en situación de calle: Uno murió y el otro resultó herido en Pudahuel

28 jul. 2026 - 07:17 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) investiga un ataque a balazos que se registró anoche en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, y que dejó a un hombre fallecido y a otro gravemente herido.

El ataque

El ataque se produjo alrededor de las 22:00 horas en la plaza Arboleda Sur, donde llegó un sujeto que disparó contra dos personas en situación de calle y se dio a la fuga.

Producto de la agresión, un hombre de 38 años murió en el mismo lugar y otro de 39 fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, herido de gravedad en las piernas.

La investigación

La fiscal Paz Escobar, confirmó que las víctimas son dos hombres adultos, "quienes se encontraban en situación de calle, pero no mantenemos mayores antecedentes sobre lo que originó este ataque".

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Occidente, el caso será investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI.