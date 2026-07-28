Senapred llama a evacuar sector de la región del Maule por desborde de río

28 jul. 2026 - 08:13 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a evacuar un sector de la comuna de Licantén, región del Maule, debido al desborde del río Mataquito, en el marco de un sistema frontal.

Cabe recordar que el pasado lunes, el alcalde Claudio Reyes decretó emergencia comunal y se adelantó a posibles desbordes, anunciando la suspensión de clases en la comuna y la evacuación preventiva de algunos sectores en riesgo.

¿Qué sector de Licantén está siendo evacuado por Senapred?

Senapred informó en sus redes sociales que "por desborde del río Mataquito, Senapred solicita evacuar sector Placilla en la comuna de Licantén".

"Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, se activó mensajería SAE", agregó.

Justamente, Placilla era una de las localidades que el alcalde había pedido evacuar antes de que ocurriera el desborde.

La evauación que solicitó el alcalde

Reyes informó el lunes que "nosotros generamos un decreto de emergencia municipal. Con ese decreto también vamos a generar la suspensión de clases de la jornada de la tarde en nuestros colegios, para que nuestros profesores también ordenen las cosas del colegio y luego las de sus viviendas", indicó la autoridad.

"Evacuaremos el ELEAM de forma preventiva, porque nuestros abuelos son más difíciles de mover", agregó.

La evacuación preventiva considera los sectores que podrían verse afectados en caso de que continúe aumentando el caudal de los ríos.

"Vamos a generar una evacuación preventiva en el pueblo de Licantén, sectores de Placilla, sectores bajos de la comuna, como Villa Angosta y San Antonio, porque prevenir es salvar. Prevenir nos va a significar tomar buenas decisiones", detalló el alcalde.