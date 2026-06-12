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Temblor se registra en la zona norte del país: Conoce la magnitud del sismo y su epicentro

¿Qué pasó?

La madrugada de este viernes 12 de junio, a las 00:23 horas, un temblor de magnitud 4,4 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 33 km al noroeste de Carrizal Bajo, en la región de Atacama, con una profundidad de 29,6 km.

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Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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