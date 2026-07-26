Temblor se registra en la zona norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

26 jul. 2026 - 23:52 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,2 se registró en la noche de este domingo 26 de julio en la zona norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 23:44 horas.

Según lo informado por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió 96 kilómetros al Este de Alto del Carmen, región de Atacama. La profundidad fue de 113 kms.

Por el momento, desde Senapred no han comunicado acerca de personas lesionadas o daños a infraestructura a a raíz de este sismo.

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