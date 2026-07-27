Auto choca con estructura de concreto en plena ruta en San José de Maipo: Hay una persona detenida

27 jul. 2026 - 04:30 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este domingo, un vehículo protagonizó un accidente de tránsito, que terminó con el conductor lesionado y uno de los ocupantes detenido.

Según los últimos antecedentes, el auto se trasladaba por camino El Volcán, a la altura del 109, cuando colisionó con una estructura de concreto.

Hay una persona detenida

El teniente de Carabineros, Matías Escobar Pérez, entregó detalles acerca de este hecho y señaló que "se mantiene una persona detenida, un adolescente que mantiene órdenes de aprehensión vigente por distintos delitos".

Asimismo, manifestó que "el conductor que resultó con la mayor cantidad de lesiones se mantiene fuera de riesgo vital".

El funcionario policial remarcó que se están realizando las diligencias para conocer el nexo entre los ocupantes del auto y clarificar las causas del accidente.

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