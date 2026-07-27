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Auto choca con estructura de concreto en plena ruta en San José de Maipo: Hay una persona detenida

¿Qué pasó?

En la tarde de este domingo, un vehículo protagonizó un accidente de tránsito, que terminó con el conductor lesionado y uno de los ocupantes detenido.

Según los últimos antecedentes, el auto se trasladaba por camino El Volcán, a la altura del 109, cuando colisionó con una estructura de concreto.

Hay una persona detenida

El teniente de Carabineros, Matías Escobar Pérez, entregó detalles acerca de este hecho y señaló que "se mantiene una persona detenida, un adolescente que mantiene órdenes de aprehensión vigente por distintos delitos".

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Asimismo, manifestó que "el conductor que resultó con la mayor cantidad de lesiones se mantiene fuera de riesgo vital".

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El funcionario policial remarcó que se están realizando las diligencias para conocer el nexo entre los ocupantes del auto y clarificar las causas del accidente.

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