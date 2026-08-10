Camilo Huerta habría llegado a la millonaria mansión de Paula Pavic en Miami: Subió foto que lo delató

10 ag. 2026 - 10:37 hrs.

La relación entre Camilo Huerta y Paula Pavic volvió a quedar en el centro de las miradas luego de que surgiera una nueva pista que los vincularía en Miami, Estados Unidos.

Ambos se conocieron durante su participación en el reality de Canal 13 y, tras el término del encierro, continuaron su relación fuera de pantalla. Aunque en las últimas semanas surgieron rumores de un supuesto quiebre, el propio Huerta se encargó de descartar públicamente esas especulaciones.

Ahora, una publicación realizada desde Miami habría entregado una llamativa señal sobre un posible reencuentro entre ambos.

La imagen que encendió las especulaciones

La pista fue difundida por el portal de espectáculos “Con lentes como los famosos”, que compartió un registro en el que aparece una publicación realizada por Camilo Huerta desde Estados Unidos.

En la imagen se puede apreciar una vista frente al mar, detalle que rápidamente llamó la atención debido a su posible similitud con el paisaje que aparece en una entrevista que Paula Pavic realizó anteriormente desde su residencia en Miami.

A partir de esta coincidencia, el medio realizó una comparación entre ambos registros y planteó que Huerta habría llegado hasta la casa de Pavic.

Por ahora, se trata únicamente de una especulación surgida a partir de las imágenes y ninguno de los dos ha confirmado públicamente que se encuentren juntos en Miami.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CON LENTES COMO LOS FAMOSOS (@conlentescomolosfamosos)

Paula Pavic ya había viajado a Estados Unidos

La situación ocurre luego de que Pavic contara que regresaría a Estados Unidos. En aquella oportunidad, la influencer había señalado que Camilo Huerta no viajaría con ella en ese momento, debido a compromisos personales.

Sin embargo, la nueva publicación del exchico reality desde territorio estadounidense abrió nuevamente la posibilidad de que ambos hayan concretado un encuentro.

La situación también cobra relevancia luego de los rumores de distanciamiento que surgieron semanas atrás, cuando la pareja dejó de compartir contenido en conjunto en redes sociales.

Ante esas especulaciones, Huerta negó que existiera un quiebre y aseguró que su relación con Pavic continuaba en buenos términos.

La lujosa propiedad que habría visitado

Otro detalle que llamó la atención tiene relación con el lugar que aparece en los registros. Según la información difundida por el citado portal de espectáculos, Huerta habría llegado hasta una lujosa mansión ubicada en Miami que anteriormente perteneció al extenista Marcelo Ríos.

La propiedad destaca por sus amplias dimensiones, sus comodidades y su privilegiada ubicación frente al mar, y habría sido avaluada en más de $11 mil millones de pesos chilenos.

Por ahora, la supuesta reunión entre Camilo Huerta y Paula Pavic sigue sin confirmación oficial. Sin embargo, la coincidencia de los paisajes volvió a generar comentarios entre sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a especular con un posible reencuentro de la pareja en Miami.