Millenium Show reapareció en Coliseo: Se rieron de sus problemas de salud y su paso por la cárcel

10 ag. 2026 - 08:45 hrs.

¿Qué pasó?

El recordado dúo humorístico Millenium Show, conformado por Mario Moreno “Turrón” y Julio Monsalve “Peñeteñe”, concretó su esperado regreso a la pantalla chica en el estreno de la nueva temporada de Coliseo. La dupla se presentó en el espacio en busca de un cupo para el Festival de Viña del Mar 2027, con la intención de repetir su exitoso paso en 2001, cuando se quedaron con la Gaviota de Plata y de Oro.

Con un potente guiño a su pasado, la dupla vistió sus icónicos atuendos: el buzo deportivo de “Turrón” y el traje rojo de “Peñeteñe”. Además de apelar a la nostalgia, incorporaron autorreferencias a su compleja situación personal actual.

Bromas sobre salud y su paso por la cárcel de "Turrón"

Durante su rutina de cuatro minutos, los comediantes abordaron el evidente cambio físico de "Peñeteñe", cuya salud es delicada debido a enfermedades como diabetes, fibrosis pulmonar y artrosis. "Baja Jesús, yo creo que no te va a reconocer" o "Está más gordo el amigo imaginario que él", fueron algunas de las bromas sobre la delgadez del humorista.

Asimismo, "Turrón" aludió a su conocida detención y paso de seis meses por la cárcel tras un proceso por Ley de Drogas: "Yo nunca he estado preso. Una vez fui a la cárcel a ver a unos amigos y esos h... me invitaron a quedarme seis meses", lanzó sobre el escenario ante las risas del público.

Reacciones del show

Pese a que el jurado compuesto por Belén Mora, Jorge Alís, Kike Morandé y Álvaro Salas destacó la química e historia del dúo, otorgándoles cuatro votos verdes para avanzar de etapa, las observaciones no se hicieron esperar. Alís advirtió que "cuando hay agresión, también debe ser un juego, y eso por momentos se sobrepasa".

En redes sociales, el retorno del grupo generó opiniones divididas. Por una parte, varios televidentes celebraron con nostalgia su rutina en la televisión, mientras que otros usuarios manifestaron su descontento por el show, catalogándolo de “rutina quemada hace rato”.

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