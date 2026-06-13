Con una canción y una hermosa fotografía: Cristian Arriagada realiza emotivo homenaje a 7 años de la muerte de Javiera Suárez

13 jun. 2026 - 15:15 hrs.

Ayer viernes 12 de junio se cumplieron siete años de la muerte de la periodista Javiera Suárez, quien falleció tras una larga batalla contra el cáncer en la cual incluso decidió continuar con el embarazo de su hijo Pedro Milagros.

En todo ese período, uno de sus apoyos más importantes fue de su entonces pareja, el doctor Cristian Arriagada, quien utilizó sus redes sociales para dedicar una emotiva publicación en recuerdo de la madre de su hijo.

"7 años", escribió el cirujano plástico en una historia de Instagram con una imagen en blanco y negro en la que Javiera aparece sonriendo. Todo esto acompañado también por un emoji de mariposa azul y el sticker de un corazón rojo.

En una historia posterior, el doctor revivió un video que los amigos de Javiera realizaron para conmemorar el primer año de su muerte. En este se les puede ver cantando "Por Amor" de José Luis Perales mientras se intercalan varias fotografías de la comunicadora.

"Por Dios que me hace falta"

En medio de la polémica con Arriagada por el régimen de visitas de Pedro Milagros, quien también recordó a Javiera fue su madre, Marilú Balbontin, quien compartió un post con la misma imagen utilizada por su exyerno.

"Hoy mi amor se cumplen 7 años sin ti y por Dios que me haces falta", señala el escrito que acompaña la fotografía.

En la descripción de la publicación, Marilú agregó un simple "Te amoooo", recibiendo por parte de sus seguidores varios mensajes de cariño y respeto por el dolor de haber perdido una hija.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marilú Balbontin (@marilubalbontin)

Javiera Suárez falleció a los 36 años tras haber luchado durante tres años con un cáncer de piel de grado 4. Su enfermedad le fue detectada cuando tenía seis semanas de embarazo, el que decidió continuar pese a las recomendaciones médicas de interrumpirlo.

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