Caso Carla Ballero: Ordenan embargo de bienes por millonaria deuda con exasesora del hogar

13 jun. 2026 - 11:15 hrs.

Un nuevo conflicto judicial enfrenta Carla Ballero. Se conoció que la justicia ordenó el embargo de bienes de la exfigura televisiva debido a una millonaria deuda que mantendría con una exasesora del hogar, en el contexto de una prolongada disputa laboral.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la trabajadora reclama el pago de una liquidación laboral que, según sostiene, se arrastra desde hace años y que alcanzaría una suma superior a los $45 millones.

Ante la falta de cumplimiento, la afectada decidió recurrir a tribunales para exigir el pago correspondiente.

Justicia autorizó uso de la fuerza pública

Según información dada a conocer sobre la causa, los documentos judiciales también autorizan el uso de la fuerza pública para llevar adelante el embargo en caso de que existan dificultades para ejecutar la medida.

La situación representa un nuevo episodio judicial para la figura televisiva, cuyo caso ha generado atención debido al monto involucrado y a las medidas excepcionales contempladas para concretar el cobro.

"Hemos luchado muchísimo para llegar a esta instancia"

La abogada de la trabajadora, Lya Rojas, valoró la decisión judicial y destacó el largo proceso que debieron enfrentar para avanzar en la causa.

"Como abogada del caso puedo decir que hemos luchado muchísimo para llegar a esta instancia esperando que se haga justicia", señaló.

Por su parte, la exasesora del hogar ya había manifestado públicamente su frustración por la situación. En una entrevista concedida en abril del año pasado a Zona Latina, aseguró que intentó alcanzar acuerdos para poner fin al conflicto.

"He tratado de llegar a un acuerdo con ella e igual me quiso estafar, porque para mí esto es una estafa. Le estaba pidiendo que me pagara eso y se olvidara de mí. Pero ni con eso fue capaz de cumplir", afirmó en aquella oportunidad.

Hasta el momento, Carla Ballero no se ha referido públicamente a la orden de embargo ni a los nuevos antecedentes conocidos sobre el caso.

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