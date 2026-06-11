"Me desubiqué": Trini Neira hizo mea culpa por insultos a Marité Matus en redes sociales

11 jun. 2026 - 15:14 hrs.

A varios meses de la polémica que la enfrentó públicamente con Marité Matus, Trini Neira sorprendió al realizar un inesperado mea culpa sobre la forma en que reaccionó cuando fue acusada de ser la supuesta "tercera en discordia" en el matrimonio de la influencer con Camilo Huerta.

La hija de Pamela Díaz estuvo en el centro de la controversia a comienzos de marzo, cuando surgieron rumores que la vinculaban sentimentalmente con el exesposo de Marité. En ese momento, ella respondió con dureza a través de un live en redes sociales, donde lanzó una serie de insultos contra Matus.

Sin embargo, ahora la influencer reconoció que se dejó llevar por la rabia y que algunas de sus declaraciones estuvieron fuera de lugar.

El origen de la polémica

Todo comenzó cuando María Teresa Matus aseguró tener pruebas de supuestos mensajes privados entre Camilo Huerta y Trini Neira, situación que generó un fuerte revuelo en redes sociales.

La controversia escaló rápidamente y terminó incluso con acciones legales por parte de los involucrados.

En medio de la tensión, Trini realizó una transmisión en vivo donde apuntó directamente contra Marité y lanzó una serie de comentarios que generaron diversas reacciones.

"Que ladren solas, las perras cul..., estúpidas, carentes de mente", expresó en aquella ocasión, junto con otras críticas donde acusó a Matus de buscar notoriedad mediática.

La reflexión de Trini Neira

Ahora, durante una dinámica con sus seguidores, un usuario le preguntó cómo lograba mantener la paciencia frente a situaciones tan complejas.

Fue ahí donde la influencer reveló que suele recurrir a Pamela Díaz cada vez que enfrenta una polémica pública.

"Tengo harta, netamente porque yo en verdad siempre le pido ayuda a mi mamá. ¿Qué hago?, ¿salgo a hablar, no hablo, subo las cosas?, ¿qué hago?", comentó.

Además, sostuvo que no se considera una persona conflictiva y que no busca perjudicar a otros: "Todo se devuelve, todo. Lo bueno y lo malo. Pero yo no soy una persona dañina (...) no busco andar peleando ni dejando mal a alguien", reflexionó.

"La insulté y la traté mal"

Pese a defender su carácter directo, Trini reconoció que su reacción contra María Teresa Matus fue excesiva: "Creo que yo me desubiqué, porque traté a garabato limpio a esa persona", admitió sin rodeos.

Luego profundizó en su autocrítica y aseguró que tampoco pretende mostrarse como una víctima o alguien libre de errores: "No soy blanca paloma. Igual soy un poco loca. Igual la insulté y la traté mal, nada que ver", reconoció.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CON LENTES COMO LOS FAMOSOS (@conlentescomolosfamosos)

Todo sobre Trini Neira